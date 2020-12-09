Эдгар Казарян: «Спецслужбы должны немедленно арестовать Пашиняна»

Служба национальной безопасности должна немедленно задержать Никола Пашиняна. Об этом на своей странице в Facebook написал бывший глава аппарата Конституционного суда Эдгар Казарян.

«Служба национальной безопасности должна немедленно арестовать Никола Пашиняна. Всю жизнь я испытывал глубокое уважение к Службе национальной безопасности. Этот вид службы один из наиболее сложных и ответственных в системе государственных служб.

Для решения поставленных задач служащие этой сферы вынуждены быть бдительными по отношению ко всем сфера общественной жизни, всем слоям общества, начиная простыми людьми и заканчивая наиболее высокопоставленными лицами.

Наблюдая за нынешней деятельностью Службы национальной безопасности РА, я поражаюсь. Глубокоуважаемые офицеры и генералы, неужели вы также потеряли чувство реальности, не можете после всего этого понять, что основным действующим лицом в ситуации оказавшейся под угрозой государственности является лицо, оказавшееся на посту премьер-министра? Неужели вы не понимаете, что оставляя его на свободе, вы выказываете преступное бездействие?»,- сказал он.