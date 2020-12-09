Коронавирус может привести к нарушению сна и психосоматическим расстройствам

Последствиями коронавирусной инфекции могут быть нарушение сна и увеличение числа психосоматических расстройств. Об этом заявил главный внештатный психиатр Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Минздрава России Зураб Кекелидзе.

"Какие могут быть нарушения? В первую очередь нарушения сна, потому что повышается тревога, затрудняется засыпание, появляются частые ночные просыпания. В большей части случаев это увеличение количества психосоматических расстройств", - сказал он в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный Вирус. Первый год" на телеканале "Россия-1".

Декан факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова, главный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава России Юрий Зинченко также отметил, что у перенесших коронавирусную инфекцию может наблюдаться снижение настроения, повышенная усталость, эмоциональное выгорание. То есть, по его словам, на первый план выходят расстройства эмоционального спектра.