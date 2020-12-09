Трамп все еще не признает победу Байдена

Действующий президент США Дональд Трамп пообещал, что продолжит оспаривать результаты выборов в судах. Об этом сообщает Fox News.

«Нет, это еще не конец, — сказал Трамп в эфире телепередачи Fox & Friends. — Мы не останавливаемся и намерены продолжать двигаться вперед. У нас есть множество местных исков». Он вновь заявил, что у него есть свидетельства о вбросах бюллетеней и других фальсификациях.

Президент США признал, что времени для судебной борьбы итогов не осталось. «Мы пытаемся ускорить процесс, насколько возможно, но этому есть предел, — объяснил Трамп. — Нам дали очень мало времени». Он отказался отвечать на вопрос, придет ли он на инаугурацию демократа Джо Байдена.

После выборов Трамп и другие представители республиканской партии подали более 50 исков, оспаривающих результаты выборов. Нарушения удалось доказать лишь в одном случае, причем они касались незначительного числа голосов. Остальные иски были проиграны, не приняты к рассмотрению, отклонены или отозваны.