Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 18:50

Лидеры стран - членов ЕС согласовали расширение санкций в отношении Турции. Ограничительные меры будут введены в связи с проведением Турцией геологоразведочных работ в спорных районах Восточного Средиземноморья. Действия Анкары в регионе Брюссель в очередной раз назвал провокацией. У Эммануэля нашего Макрона 11 декабря нечаянно случился праздник. Антитурецкая группа в Евросоюзе, Франция и Греция на подтанцовке, все-таки сумели продавить расширение санкций против Анкары. Дипломаты Парижа, как утверждают злые языки, в одном из увеселительных заведений Брюсселя вечером исполняли зажигательный канкан, а их греческие коллеги под брызги шампанского отплясывали сиртаки.

Энтузиазм оказался столь велик, что франко-греческая Антанта и примкнувшие к ней решили на достигнутом не останавливаться. И поручили верховному представителю ЕС по внешней политике Жозепу Боррелю и Еврокомиссии подготовить не позднее марта 2021 года доклад по ситуации в политических, экономических и торговых отношениях ЕС с Турцией, а также по инструментам и вариантам дальнейших действий. Читай – поручили изучить, в какую следующую точку можно ткнуть, чтобы Турции было побольнее. «Санкции, введенные против Турции из-за буровых работ в восточной части Средиземного моря, показывают, что отныне дестабилизирующие действия неприемлемы для ЕС», - прокомментировал случившуюся с ним радость Макрон, подчеркнув, что введенные санкции «демонстрируют решимость ЕС». Теперь Париж и Афины пребывают в ожидании марта 2021 года, когда еврокомиссары подготовят более обширный список претензий к Анкаре и Реджепу Эрдогану, стыдливо называемый в принятых саммитом ЕС документах «докладом о внешней политике Турции». Нет никаких сомнений, что отдельными разделами в нем будут представлены Ливия, Нагорный Карабах – словом, все точки, где Анкара оттаптывала некоторым европейским государствам их мозоли. Совершенно необходимо отметить, что праздник Парижу и Афинам их коллеги по ЕС, этому террариуму единомышленников, все же сумели подпортить. Французы и греки рассчитывали на санкции более широкого спектра, чтобы ударить и по финансам, и по военно-промышленному комплексу Турции, все активнее конкурирующем на международных рынках с продукцией европейских ВПК. Но тут уж остальные члены ЕС дали понять, что нужно и «берега видеть», после чего Берлин и София воспользовались правом вето.

«Спасибо здравомыслящим странам ЕС [Германии и Болгарии], которые сделали эту игру напрасной и проявили позитивное отношение. Вчерашний саммит ЕС не дал решения, которое ожидали несколько стран. Их требования не были оправданы», - отметил Реджеп Эрдоган. И сильно подозреваю, что к марту 2021 года усилиями турецкой дипломатии количество «здравомыслящих» европейских государств, к тому же имеющих право вето, возрастет. Но более важным представляется другой вопрос – в чем причина антитурецкого обострения в зимний период у европейских политиков? И здесь, как представляется, сразу несколько причин. Во-первых, Анкара реально становится лидером стран «второго мира». За последние годы от Ливии до Карабаха, Турция провела блестящую презентацию своих военно-политических возможностей. Досаждает «замороженный конфликт»? Устали от нерешаемых годами проблем с обеспечением безопасности? Обращайтесь к Турции – и мы поможем вам эффективно и к взаимной выгоде. Убедительно для «второго мира» и крайне досадно для так называемых «мировых лидеров», привыкших, что все решают только они.