Турецкий эндшпиль наше послесловие
Лидеры стран - членов ЕС согласовали расширение санкций в отношении Турции. Ограничительные меры будут введены в связи с проведением Турцией геологоразведочных работ в спорных районах Восточного Средиземноморья. Действия Анкары в регионе Брюссель в очередной раз назвал провокацией.
У Эммануэля нашего Макрона 11 декабря нечаянно случился праздник. Антитурецкая группа в Евросоюзе, Франция и Греция на подтанцовке, все-таки сумели продавить расширение санкций против Анкары. Дипломаты Парижа, как утверждают злые языки, в одном из увеселительных заведений Брюсселя вечером исполняли зажигательный канкан, а их греческие коллеги под брызги шампанского отплясывали сиртаки.
Энтузиазм оказался столь велик, что франко-греческая Антанта и примкнувшие к ней решили на достигнутом не останавливаться. И поручили верховному представителю ЕС по внешней политике Жозепу Боррелю и Еврокомиссии подготовить не позднее марта 2021 года доклад по ситуации в политических, экономических и торговых отношениях ЕС с Турцией, а также по инструментам и вариантам дальнейших действий. Читай – поручили изучить, в какую следующую точку можно ткнуть, чтобы Турции было побольнее.
«Санкции, введенные против Турции из-за буровых работ в восточной части Средиземного моря, показывают, что отныне дестабилизирующие действия неприемлемы для ЕС», - прокомментировал случившуюся с ним радость Макрон, подчеркнув, что введенные санкции «демонстрируют решимость ЕС».
Теперь Париж и Афины пребывают в ожидании марта 2021 года, когда еврокомиссары подготовят более обширный список претензий к Анкаре и Реджепу Эрдогану, стыдливо называемый в принятых саммитом ЕС документах «докладом о внешней политике Турции». Нет никаких сомнений, что отдельными разделами в нем будут представлены Ливия, Нагорный Карабах – словом, все точки, где Анкара оттаптывала некоторым европейским государствам их мозоли.
Совершенно необходимо отметить, что праздник Парижу и Афинам их коллеги по ЕС, этому террариуму единомышленников, все же сумели подпортить. Французы и греки рассчитывали на санкции более широкого спектра, чтобы ударить и по финансам, и по военно-промышленному комплексу Турции, все активнее конкурирующем на международных рынках с продукцией европейских ВПК. Но тут уж остальные члены ЕС дали понять, что нужно и «берега видеть», после чего Берлин и София воспользовались правом вето.
«Спасибо здравомыслящим странам ЕС [Германии и Болгарии], которые сделали эту игру напрасной и проявили позитивное отношение. Вчерашний саммит ЕС не дал решения, которое ожидали несколько стран. Их требования не были оправданы», - отметил Реджеп Эрдоган. И сильно подозреваю, что к марту 2021 года усилиями турецкой дипломатии количество «здравомыслящих» европейских государств, к тому же имеющих право вето, возрастет.
Но более важным представляется другой вопрос – в чем причина антитурецкого обострения в зимний период у европейских политиков? И здесь, как представляется, сразу несколько причин.
Во-первых, Анкара реально становится лидером стран «второго мира». За последние годы от Ливии до Карабаха, Турция провела блестящую презентацию своих военно-политических возможностей. Досаждает «замороженный конфликт»? Устали от нерешаемых годами проблем с обеспечением безопасности? Обращайтесь к Турции – и мы поможем вам эффективно и к взаимной выгоде. Убедительно для «второго мира» и крайне досадно для так называемых «мировых лидеров», привыкших, что все решают только они.
Во-вторых, если проследить логику отношений Анкары с тюркоязычными государствами, если вспомнить о планах «Срединного турецкого коридора» и о планах Турции построить или развить порт в Восточном Средиземноморье с целью участия в китайской инициативе «Один пояс - один путь», то получается, что именно турки становятся стратегическим звеном на «Новом шелковом пути», мостом, связывающим Запад и Восток, получая от этого массу преференций и уверенно входя в число стран-лидеров XXI века.
Ну и, наконец, в-третьих. Простой вопрос: а зачем Европе новый конкурент – стремительно развивающаяся Турция - с несырьевой экономикой, высокими технологиями и быстрорастущим населением, имеющим доступ к качественному образованию? Еще один конкурент? Не проще ли попробовать задавить его сейчас?
Вина турок и Эрдогана перед коллективным Западом в том, что он требует от Европы и Америки равноправного партнерства. А их устраивают только отношения хозяина (они) и вассала (Анкара). Именно поэтому на прозвучавший вопрос «когда же вступит Турция в ЕС», в Брюсселе отвечали и будут отвечать - «точно не в нашем веке».
Собственно, это все, что нужно знать о беспокойстве Парижа, Афин и еврокомиссаров в отношении Турции. Конструктивный диалог здесь бесполезен в силу отсутствия у одной из сторон адекватности.