Виктория Панфилова, автор haqqin.az 19:12

Четверть века назад Туркменистан провозгласил себя нейтральным государством. К юбилею президент Гурбангулы Бердымухамедов издал свою новую книгу «Туркменистан – родина Нейтралитета». На деле однако, не все так радужно. Туркменистан объявили азиатской Швейцарией Первый президент Сапармурад Ниязов, более известный в мире как Туркменбаши, в начале 90-годов принял решение объявить Туркменистан нейтральным государством. За пример он взял модель Швейцарии, страны открытой и дружелюбной, дистанцирующейся от различных военных и политических блоков. Ниязов приостановил сотрудничество с вновь образовавшимся на руинах СССР Содружеством независимых государств (СНГ), став лишь ассоциированным членом СНГ. Отказался от вступления в военный блок Организации Договора о Коллективной Безопасности (ОДКБ) и в политико-экономический Евразийский Экономический Союз (ЕЭС).

Туркменбаши ввел визовый режим не только с дальним, но и ближним зарубежьем. Вскоре по степени изоляции Туркменистан можно было сравнить только с Северной Кореей. В бывшую советскую республику практически невозможно попасть даже туристам, не говоря уж о журналистах и правозащитниках. В первое время было допущено послабление для жителей районов, приграничных с Узбекистаном и Казахстаном: людям позволялось ездить в гости друг другу, не оформляя виз, вначале на 5 дней, затем на 3 дня. Но потом туркменские власти отказались от этой нормы. Жителей страны власти отпускают за границу крайне неохотно. Тем не менее люди уезжают. Сколько в Туркменистане осталось граждан из официальных 5,5 млн человек, точно не сможет сказать никто. Власти эту тему обходят молчанием. По неофициальным данным - около 2,8 млн человек. Сейчас в Ашхабаде нейтральный статус называют «жизненной необходимостью». «После развала Советского Союза мы, богатая ресурсами страна, оказались в окружении нестабильности. Поэтому нам нужно было как-то позаботиться о своей безопасности. И выход был единственный – не наращивать же армию, тратить огромные средства?» - сказала в одном из интервью Службе новостей Постоянный представитель Туркменистана в ООН Аксолтан Атаева. Эксперт по Центральной Азии и Среднему Востоку Александр Князев считает, что абсолютного нейтралитета не может быть в принципе. Если взять опыт таких стран, как Швейцария и Швеция, считающихся классикой международного нейтралитета, например, в период Второй мировой войны, то они не были абсолютно нейтральными. Они давали ресурсы воюющим сторонам, предоставляли свою территорию для транзита и т.д. Нейтралитет Туркменистана тем более под сомнением. Туркменский нейтралитет - это инструмент внешней политики Ашхабада, который используется ситуативно, ровно так, как сегодня необходимо. Можно привести не один пример несоблюдения самим Туркменистаном этого нейтралитета. Например, достаточно планомерная поддержка в военной сфере движения «Талибан» в Афганистане в 90-е годы, когда через страну поставлялись оружие и боеприпасы, а талибские командиры лечились в туркменских клиниках... Апелляция к нейтралитету позволяла и сегодня позволяет дистанцироваться от участия в военных альянсах, например, в ОДКБ или проектах, связанных с НАТО. Это не означает, что Ашхабад не сотрудничает с Россией или с США в военной сфере, но лишь то, что сотрудничество облекается в «непрямые формы». Когда соседство с нестабильным Афганистаном вынудило-таки туркменскую власть начать военные реформы, то в Ашхабаде решили, что нейтральный статус не помеха, и начали вооружаться. Оружие закупается в России, США, Турции, Италии и Украине. В этих же странах обучаются и туркменские офицеры. Страна-миротворец не замечает конфликты на постсоветском пространстве Сам президент Гурбангулы Бердымухамедов Аркадаг не редко показывает высший класс в стрельбе, управлении военной техникой, поражает цели из современного огнестрельного оружия, метает ножи и направляет огонь боевых вертолетов. Тем не менее статус армии в глазах местного населения не повысился. Молодых парней могут призвать на службу буквально со школьной скамьи. Во время весеннего призыва многие не успевают получить даже аттестат зрелости. С другой стороны, как говорят в Туркменистане, в отсутствии работы, армия спасает ребят от соблазна «уйти» в криминал или подсесть на наркотики.

На международной арене Туркменистан позиционирует себя как государство-миротворец. В Ашхабаде даже прошел один раунд межтаджикских переговоров в годы гражданской войны в Таджикистане. Туркменистан также готов содействовать мирному урегулированию конфликта в Афганистане. Более того, Ашхабад предлагал площадку для проведения политических межафганских переговоров, а также выразил готовность способствовать региональной экономической интеграции Афганистана при помощи инфраструктурных проектов газопровода ТАПИ, электролинии ТАП, железнодорожного сообщения и предоставления гуманитарной помощи. Однако Ашхабад, увлекшись своими внутренними делами, не заметил войну в Нагорном Карабахе, которую вела азербайджанская армия в октябре-ноябре нынешнего года, и не предложил Баку свои миротворческие услуги. Хотя Азербайджан - это не только соседняя страна, с которой Туркменистан связывают экономические, транспортные, энергетические проекты, но и союзник в региональной организации «ТЮРКСОЙ».

Зато канонизируют Алабая В туркменской столице в эти дни были заняты открытием нового 15-го монумента – в центре Ашхабаде был установлен золотой памятник алабаю (9-метровый постамент и 6-метровый алабай). Как пишет «Туркменистан сегодня», идея установить памятник принадлежит лично Аркадагу (Покровитель – титул президента Гурбангулы Бердымухамедова). Особенная черта характера алабая — достоинство, уверенность в себе, что очень выразительно передано в новом монументе. Аркадаг действительно любит алабаев. В стране открыт специальный питомник разведения собак этой породы. Лучший подарок от Бердымухамедова – это алабай. В 2017 году он подарил президенту РФ Владимиру Путину щенка по имени Верный, а в 2019 году аналогичный подарок сделал Дмитрию Медведеву. В прошлом году туркменский президент издал книгу «Туркменский алабай», автором которой, естественно, является сам, и презентовал одноименную песню.

В этом году Бердымухамедов написал свою 55-ю книгу, посвященную нейтралитету Туркменистана. По его словам, в ней он продемонстрировал роль «нейтрально-правового статуса государства в решении сложнейших вопросов современности». «Это произведение призвано раскрыть читателю непреходящее значение идей, объединяющих народы во имя светлого будущего человечества», - цитирует главу туркменского государства госинформагентство ТДХ. В Туркменистане коронавируса по-прежнему нет По случаю юбилея в стране и за рубежом должны были пройти грандиозные мероприятия, однако из-за пандемии, какие-то из них переведены в онлайн формат, а другие вовсе отменены. Кстати, туркменские власти продолжают настаивать, что в стране не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом. Хотя при этом в регионах создаются карантинные зоны, растет заболеваемость среди школьников. В больницах и аптеках не хватает лекарств. Людям приходится лечиться народными средствами, которые далеко не всегда эффективны. Но, так или иначе, а туркменская реальная статистика по COVID-19 не известна. Другой причиной отмены массовых гуляний, посвященных Дню нейтралитета, стал экономический кризис. Раньше подобные мероприятия финансировались предпринимателями, которые были отодвинуты от «кормушки». По распоряжению местных властей их обязывали «купить», «оплатить», «накрыть столы» и пр. Но сегодня дела у них идут плохо, многие были вынуждены закрыть свой бизнес. Посему отсутствие гуляний власти попытались компенсировать «праздничным ассортиментом» дешевых продуктов в государственных магазинах – на прилавках появились говядина, курятина, апельсины, киви и бананы. Фрукты отпускали по килограмму на человека, а окорочков можно было взять 3 кг, но с нагрузкой неликвидных товаров – отказываться от них никак нельзя.