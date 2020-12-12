Сопредседатели МГ ОБСЕ прибыли в Ереван
Сопредседатели Минской группы ОБСЕ от Франции и США Стефан Висконти и Эндрю Шофер прибыли в Ереван.
Днем ранее они были в Баку, где встретились с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Сопредседатели Минской группы ОБСЕ от Франции и США Стефан Висконти и Эндрю Шофер прибыли в Ереван.
Днем ранее они были в Баку, где встретились с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
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