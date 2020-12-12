У Северной Кореи насчитали 45 ядерных зарядов

Зигфрид Хекер, бывший директор Лос-Аламосской национальной лаборатории, разрабатывающей американское ядерное оружие, оценил ядерный потенциал Северной Кореи. Об этом сообщает издание Daily Express.

По мнению Хекера, в распоряжении КНДР имеется от 25 до 48 килограммов плутония и от 650 до 800 килограммов высокообогащенного урана. Этого достаточно для изготовления примерно 45 ядерных боеприпасов.

Хекер полагает, что северокорейские ракеты с ядерными боеголовками позволяют нанести удар по всей территории Южной Кореи и большей части Японии. В то же время межконтинентальные ракеты, которые разрабатывают в КНДР, требуют дополнительных испытаний. «Иными словами, Северная Корея пока не может нанести удар по основной территории США при помощи межконтинентальной ракеты с ядерной боеголовкой, но работа в этом направлении продолжается», — пояснил специалист.

Хекер считает, что в 2019 году у США и КНДР был шанс договориться о ядерном разоружении. По его словам, президент США Дональд Трамп упустил этот шанс, когда досрочно покинул ханойские переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

С 1986-го до 1997 года Зигфрид Хекер возглавлял Лос-Аламосскую национальную лабораторию — одно из двух учреждений в США, где ведутся секретные работы по ядерному оружию. С 2004-го он ежегодно посещал Ядерный научно-исследовательский центр в Йонбёне — крупнейший ядерный объект в КНДР.