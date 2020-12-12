Пашинян призвал улучшить отношения с Азербайджаном и Турцией

Армении нужно улучшить отношения с Турцией и Азербайджаном, пытаясь найти точки соприкосновения. Как сообщает «Новости Армения», об этом на заседании Совета безопасности заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Он пожаловался на «медиатеррор», сказал, что против него началась кампания. Он также сказал, что нужно улучшить отношения с Турцией и Азербайджаном, пытаясь найти точки соприкосновения. Заявил, что готов создать следственную комиссию по войне», - пишет издание.

Никол Пашинян также заявил, что готов предстать перед народным судом, но в отставку не уйдет.