Коронавирус убил 42-летнего азербайджанского бизнесмена
Умер известный азербайджанский бизнесмен, бизнес-консультант и страховой специалист Хаял Мамедханлы.
Как передает Report, скончался он в возрасте 42 лет от коронавируса.
Умер известный азербайджанский бизнесмен, бизнес-консультант и страховой специалист Хаял Мамедханлы.
Как передает Report, скончался он в возрасте 42 лет от коронавируса.
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