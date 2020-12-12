В США начнется вакцинация от коронавируса

Глава Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США (FDA) Стивен Хан заявил, что американские власти ожидают, что вакцинация граждан страны от коронавируса SARS-CoV-2 начнется с понедельника, 14 декабря. Об этом сообщает CNN.

Он выразил надежду, что американцы смогут привиться уже в понедельник.

Кроме того, Хан подтвердил данные о том, что в США уже стартовала доставка доз препарата для нуждающихся слоев населения и медработников.

Отметим, что Соединенные Штаты занимают первое место в мире по числу случаев новой коронавирусной инфекции, за все время пандемии коронавирусом заразились более 16 млн американцев.