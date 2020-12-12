Посол Ферразменд: Недоразумение между Ираном и Турцией устранено

«Недоразумение между Ираном и Турцией устранено». Об этом написал посол Ирана в Анкаре Мохаммед Ферразменд в своем аккаунте в Twitter.

Посол отметил, что недопонимание было устранено во вчерашнем телефонном разговоре глав МИД Турции и Ирана.

«Возникшее в последнее время недопонимание было устранено, подчеркнута важность развития и дальнейшего укрепления отношений между двумя странами», - написал посол.

Напомним, что МИД Ирана негативно отреагировал на прочитанные президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом стихотворения поэта Бахтияра Вахабзаде. В связи с этим 11 декабря посол Турции в Тегеране был вызван в МИД. После этого посол Ирана в Анкаре Мохаммед Феразменд был вызван в МИД Турции.