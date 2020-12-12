На видео азербайджанский военнослужащий показывает на камеру две палатки, в которых совсем недавно находились армянские боевики. Вдоль палаток разбросано вооружение и боеприпасы.

Внутри палатки находились печь, спальные мешки и остатки продовольствия.

«У них здесь были даже кофе и сникерсы. Они давно оставались здесь. Но ничего, от нас они не сбегут», - рассказывает военнослужащий, показывая обнаруженный лагерь армянских боевиков.

Напомним, что ранее haqqin.az писал, что Азербайджанская армия провела операцию по зачистке от боевиков сел Кехня Таглар и Чайлаггала после того, как армянская сторона совершила ряд террористических актов на освобожденных территориях в районе Гадрута.

СГБ и Минобороны сегодня сообщили, что в результате внезапной атаки армянских боевиков на азербайджанских военнослужащих, несущих службу в освобожденном селе Сур Ходжавендского района Азербайджана, 26 ноября были убиты трое азербайджанских военнослужащих, еще двое получили ранения. А 8 декабря во время установки телекоммуникационного оборудования вблизи поселка Гадрут погиб один азербайджанский военнослужащий и тяжело ранен сотрудник компании Azercell.