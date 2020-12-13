Оставшиеся без зарплаты рабочие разгромили завод iPhone

В Индии рабочие устроили беспорядки, в ходе которых разгромили завод Apple по производству iPhone. Об этом сообщает Newsflare.

Инцидент произошел перед заводом тайваньской компании Wistron Corp в штате Карнатака, куда вышли около тысячи недовольных рабочих. Компания является подрядчиком Apple. На ее заводах производятся бюджетные смартфоны iPhone SE.

В ходе беспорядков недовольные сотрудники жаловались на то, что получили лишь часть зарплаты, и требовали оплатить задолженности.

В результате был подожжен по меньшей мере один автомобиль, однако полиции удалось разогнать работников.