Соловьев распространил фейк об отставке Пашиняна
В социальных сетях в очередной раз появились фейковые сообщения об отставке премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Дезинформацию об отставке Никола Пашиняна распространил один армянский телеграм-канал, после чего ее подхватили другие телеграм-каналы и журналисты.
В частности, об отставке Никола Пашиняна сообщил и российский телеведущий Владимир Соловьев.
С официальным опровержением этой новости уже выступила пресс-секретарь Никола Пашиняна - Мане Геворгян.