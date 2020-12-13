Соловьев распространил фейк об отставке Пашиняна

В социальных сетях в очередной раз появились фейковые сообщения об отставке премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Дезинформацию об отставке Никола Пашиняна распространил один армянский телеграм-канал, после чего ее подхватили другие телеграм-каналы и журналисты.

В частности, об отставке Никола Пашиняна сообщил и российский телеведущий Владимир Соловьев.

С официальным опровержением этой новости уже выступила пресс-секретарь Никола Пашиняна - Мане Геворгян.