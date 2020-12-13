Выход из дома теперь только по SMS

С сегодняшнего дня в Азербайджане вводится ужесточенный режим карантина, который продлится до 18 января.

Согласно решению Кабмина, в этот период на территории страны приостанавливается деятельность сфер и услуг за исключением определенных соответствующим постановлением Кабинета министров.

Оказание услуг клиентам во всех торговых объектах, объектах общепита, в том числе в кафе, ресторанах и чайных домах будет осуществляться только в режиме «онлайн» либо доставки.

Кроме того, за исключением спецсредств и грузовых автомобилей приостанавливается въезд и выезд на территорию Баку, Сумгаита, Гянджи, Мингячевира, Ширвана, а также Лянкяранского, Массаллинского, Джалилабадского, Шекинского, Загатальского, Губинского, Хачмазского, Евлахского, Бардинского, Билясуварского и Исмаиллинского районов.

Также в течение этого периода вводятся смс-разрешения на выход из дома. Смс-разрешения будут выдаваться раз в день сроком на три часа.