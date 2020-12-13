Михаил Гусман: «Я заплакал, когда Ильхам Алиев объявил об освобождении Шуши»

«Я вспоминаю Гейдара Алиева не только в день его рождения и смерти, но и в различных жизненных ситуациях, при принятии важных и ответственных решений. Как будто я советуюсь с ним. Потому что в период, когда я формировался как человек, республикой управлял Гейдар Алиев». Об этом в интервью телеканалу CBC заявил первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман.

Михаил Гусман отметил, что во второй раз Гейдар Алиев вернулся к власти в Азербайджане, когда страна была нищей и находилась в состоянии войны. Благодаря своей железной воле он смог объединить Азербайджан и добиться развития во всех сферах. По словам Гусмана, больше всего Гейдара Алиева беспокоил нагорно-карабахский конфликт.

«В результате преступных действий армянских сепаратистов, в Нагорном Карабахе и прилегающих районах сотни тысяч людей, не только азербайджанцев, но и представителей других национальностей, были изгнаны из своих домов. Эта боль была в сердце Гейдара Алиева и я уверен, что именно после его возвращения к руководству страны, в годы, когда страна заново начала развиваться, его основной целью было освобождение территорий и возвращение беженцев в родные дома», - сказал Михаил Гусман.

Михаил Гусман признался, что не смог сдержать слезы, когда президент Ильхам Алиев 8 ноября объявил об освобождении Шуши.

«Фашисты и сепаратисты на моих глазах оккупировали часть моей Родины. В Карабахской войне погибли и мои близкие друзья. Поэтому, когда Ильхам Алиев объявил о выполнении завещания своего отца общенационального лидера Гейдара Алиева и освобождении Шуши, я заплакал. Потому что для тысяч моих соотечественников это восстановление справедливости и возвращение чувства достоинства. Теперь мы уверены, что кровь наших шехидов отомщена», - сказал он.