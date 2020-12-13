Ученые назвали самые эффективные маски для защиты от коронавируса

Американские ученые составили рейтинг эффективности различных типов масок для защиты от коронавируса.

Эффективность масок может заметно отличаться от материала и способа крепления. Самую эффективную защиту обеспечивают универсальные респираторы (98%). Об этом сообщает издание Eurekalert.

За респираторами следуют бытовые двухслойные нейлоновые маски, которые обеспечивают от 74% до 79%.

На третьем месте оказались хирургические маски с завязками (71,4%), четвертую позицию заняли хлопковые банданы и полиэстровые маски. Их результаты - 50% и 40% соответственно.

Меньше других способны защитить от вируса маски из нетканого полипропилена — 28,6% и трехслойные хлопковые (26,5%).

3995 просмотров