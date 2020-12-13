Ученые назвали самые эффективные маски для защиты от коронавируса
Американские ученые составили рейтинг эффективности различных типов масок для защиты от коронавируса.
Эффективность масок может заметно отличаться от материала и способа крепления. Самую эффективную защиту обеспечивают универсальные респираторы (98%). Об этом сообщает издание Eurekalert.
За респираторами следуют бытовые двухслойные нейлоновые маски, которые обеспечивают от 74% до 79%.
На третьем месте оказались хирургические маски с завязками (71,4%), четвертую позицию заняли хлопковые банданы и полиэстровые маски. Их результаты - 50% и 40% соответственно.
Меньше других способны защитить от вируса маски из нетканого полипропилена — 28,6% и трехслойные хлопковые (26,5%).