Индия готовится к войне?

Правительство Индии разрешило вооруженным силам увеличить запасы оружия и боеприпасов, необходимых для ведения 15-дневных боевых действий в случае войны. Об этом сообщает газета Times of India со ссылкой на официальные источники.

"В условиях военного противостояния с Китаем в восточном Ладакхе индийской армии разрешили увеличить запасы вооружений и боеприпасов до уровня 15-I, предусматривающего ведение интенсивных боевых действий в течение 15 дней на два фронта - против Китая и Пакистана, - цитирует ТАСС индийское издание. - Оружие будет закупаться у иностранных и индийских производителей".

Ранее ВС Индии должны были располагать запасами оружия и боеприпасов для ведения 40-дневных боевых действий, но этот уровень был понижен до 10 дней ввиду трудностей с хранением оружия и новой военной тактикой.

По данным источников, армия Индии уже закупила большое количество ракет и снарядов для танков и артиллерии. На закупки выделено 500 млрд рупий (примерно $67,8 млн).