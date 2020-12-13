В Баку установлены карантинные посты

В Баку начали функционировать карантинные посты. Наряду со въездами-выездами в город посты установлены и на внутренних автомобильных дорогах. К работе на постах привлечены сотрудники МВД, сообщает пресс-служба ведомства.

С сегодняшнего утра сотрудники полиции и военнослужащие Внутренних войск проверяют наличие у граждан sms-разрешений на выход из дома, предпринимают в соответствии с законодательством меры против тех, у кого нет разрешения покидать место жительства.

Наряду с карантинными постами в разных точках города функционируют мобильные посты сотрудников МВД.

Отметим, что с 00:00 часов 14 декабря 2020 года по 00:00 часов 18 января 2021 года в стране действует ужесточенный карантинный режим. В этот период в Азербайджане вновь действует система sms-разрешений.