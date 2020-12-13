Для российских миротворцев в Карабахе построят 31 модульный городок

Более 530 единиц техники перебросили в Нагорный Карабах для российских миротворцев. Об сообщил замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков, передает Интерфакс.

«Всего было выполнено более 250 самолёторейсов, перевезено почти 2000 человек личного состава и свыше 530 единиц техники», - сказал Булгаков в интервью официальному изданию Минобороны РФ «Красная Звезда».

«В целях обеспечения условий размещения военнослужащих российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе планируем установить на наблюдательных постах 31 блочно-модульный городок различной ёмкости», - добавил он.

По его словам, снабжение российских миротворцев ведётся авиацией через территорию Армении и железнодорожным транспортом через Азербайджан.