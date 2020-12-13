Ванецян рассказал, при каких условиях он встретится с Пашиняном

Лидер армянской оппозиционной партии "Родина", бывший глава Службы нацбезопасности Артур Ванецян готов встретиться с депутатами парламента от правящего блока "Мой шаг" для обсуждения вопросов, касающихся страны, передает ФактИнфо.

"Да, я готов вести диалог с депутатами от фракции “Мой шаг”. Если поступит соответствующее приглашение от депутатов "Моего шага" или спикера НС, то я приму его и буду говорить с ними о будущем страны", - сказал Ванецян в интервью армянской службе Радио "Свобода", отвечая на вопрос о возможном диалоге с правящей политической силой.

В ответ на вопрос ведущего, готов ли он встретиться с Николом Пашиняном, Ванецян отреагировал категорично: "Нет, с премьером я могу встретиться лишь по одному поводу – для обсуждения условий его отставки".