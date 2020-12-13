Какие пациенты распространяют коронавирус дольше остальных

Люди с ослабленным иммунитетом, заболевшие коронавирусом, могут быть заразны на протяжении двух месяцев. К такому выводу пришли вмериканские ученые.

Как установили исследователи, инфицированные с выраженной иммуносупрессией после трансплантации гемопоэтических стволовых клеток (медицинская процедура, применяемая в гематологии и онкологии) или получения клеточной терапии могут освобождаться от жизнеспособного SARS-CoV-2 в течение как минимум двух месяцев, пишет Росбалт.

Кроме пациентов с онкозаболеваниями, сильные отклонения в работе иммунитета есть у ВИЧ-инфицированных граждан, людей с иммунодефицитами и других. По мнению эксперта, в будущем может выясниться, что инфекция протекает в более тяжелой форме и остается жизнеспособной значительно дольше даже у тех, у кого защитная система ослаблена из-за неправильного питания, стресса, наследственных факторов и иных причин.