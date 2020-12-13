В Грузии 1 337, в Армении 357 новых случаев коронавируса

В Грузии число выявленных случаев заражения коронавирусом за последние сутки увеличилось на 1 337 (всего 191 063), скончались 49 человек (1 839). Об этом сообщается на специальном интернет-сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.

За последние 24 часа выздоровели 3 498 человек ( всего 161 681).

В Армении за сутки выявлено 357 новых случаев заражения. От осложнений коронавируса скончались 2 503 человека (плюс 17 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 618 (плюс 1 за минувшие сутки). Вылечились от инфекции 125 966 пациентов.