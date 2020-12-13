У берегов Саудовской Аравии взорвался танкер
В понедельник в районе порта Джидда Саудовской Аравии произошел взрыв на танкере под сингапурским флагом, пострадавших среди 22 членов экипажа судна нет, сообщила судоходная компания BW Group.
В компании отметили, что, вероятно, причиной взрыва стал "внешний источник", не исключив разлива нефти в районе порта.
Организация "Морские торговые операции Соединенного Королевства", подчиняющаяся британскому королевскому флоту, призвала все суда в этом районе проявлять осторожность и заявила, что начато расследование происшествия.