Село Амирварлы после многолетней армянской оккупации фото; видео
Министерство обороны Азербайджана подготовило видеорепортаж из села Амирварлы Джебраильского района.
Министерство обороны Азербайджана подготовило видеорепортаж из села Амирварлы Джебраильского района.
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