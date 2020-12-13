В освобожденном Джебраиле посадили восточные платаны акция Минэкологии и МВД; фото
Акция по посадке деревьев с участием сотрудников Министерства экологии и природных ресурсов и МВД Азербайджана прошла на территории города Джебраил, сообщил представитель Службы развития лесного хозяйства Минэкологии Мехман Сафаров.
По его словам, в ходе акции, прошедшей с соблюдением требований карантинного режима, были посажены восточные платаны.
«В рамках осенней кампании по посадке деревьев на освобожденных от оккупации территориях Физулинского, Агдамского, Зангиланского и Губадлинского районов также проведены соответствующие озеленительные мероприятия, посажены деревья, посеяны семена деревьев различных пород», - сказал Сафаров.