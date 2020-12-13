США больше не считают Судан спонсором терроризма

Госсекретарь США Майк Помпео подписал уведомление об исключении Судана из списка стран - спонсоров терроризма, решение вступает в силу с 14 декабря, сообщает американское посольство в Хартуме на своей странице в Facebook.

"45-дневный срок уведомления Конгресса истек, и госсекретарь подписал уведомление о том, что прекращение статуса Судана как государства - спонсора терроризма вступает в силу с сегодняшнего дня (14 декабря), оно будет опубликовано в федеральном реестре", - говорится в сообщении посольства.

Ранее президент США Дональд Трамп официально заявил Конгрессу, что Судан больше не считается с точки зрения исполнительной власти США государством - спонсором терроризма. Договоренность была достигнута в обмен на согласие Судана заплатить 335 миллионов долларов жертвам терроризма в США.