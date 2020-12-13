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Самый дорогой развод в истории английского правосудия обернулся новой громкой тяжбой за нажитые в России капиталы. Миллиардер Фархад Ахмедов так и не заплатил жене Татьяне присужденные ей четыре года назад сотни миллионов долларов, и теперь она судится с их старшим сыном Теймуром. Об этом говорится в статье Би-би-си.

Всю прошлую неделю мать и сын давали показания в Высоком суде Лондона, в красках описывая декорации и сюжет многолетней семейной драмы. Особняки и виллы, частный самолет и вертолет, коллекция произведений искусства на 150 млн долларов. Квартира за 50 млн в Лондоне в подарок 19-летнему сыну, проигранные им на бирже 70 млн долларов. Тайны, раскрытые перебежчиком из одного лагеря в другой. Свидетельства, отправленные вместе с компьютером на дно морское. На основе этих показаний и документов, не без труда изъятых у Теймура, адвокаты теперь представят свои доводы судье Гвинет Ноулз, и она решит, помогал ли сын отцу прятать капиталы от матери, как утверждает Татьяна Ахмедова. Нынешний суд - первая публичная схватка один на один в этом затянувшемся разделе семейного капитала пары, поженившейся в начале 1990-х, но основательно разбогатевшей лишь в 2012 году, когда Фархад Ахмедов продал долю в газовой компании Нортгаз за 1,4 млрд долларов. В 2013-м Татьяна подала на развод в Англии, где она жила с 1994 года и где выросли их двое сыновей. Фархад в бракоразводном процессе не участвовал, порвал все связи с Великобританией и удалился на недоступную для английского суда территорию: он ведет дела из России, Азербайджана и с борта яхты Luna, купленной у Романа Абрамовича примерно за 350 млн долларов в 2014 году. Тяжба в долг и не на свои Другое дело - старший сын Теймур. Как и Татьяна, он - британский гражданин и постоянно проживает в Англии. Не явиться в суд он не мог, хотя и с этим возникла запинка, угрожавшая сорвать процесс. В первый день суда Теймур вместо Лондона улетел из Дубая в Москву. «Я стрессанул, испугался, не знал, что делать, - объяснял он судье по видеосвязи на отличном английском с легким акцентом. - Мне всего 27, и на меня в суд подала моя родная мать, в конце концов. Я много пью. Мне нужны гарантии, что я смогу потом уехать, что у меня не изымут паспорт». Судья удивилась таким предположениям и настояла на том, чтобы он вернулся домой и выступил на процессе лично и в сопровождении квалифицированных адвокатов. Иначе молодому человеку, который учился банковскому делу и занимается трейдингом, пришлось бы защищаться своими силами и дистанционно, поскольку его средства заморожены в ожидании исхода тяжбы, а выделенных на текущие расходы денег не хватает на оплату адвокатов. Нужно было брать в долг, но ссуду Теймур мог получить только лично в Лондоне, куда он в итоге все же приехал. Чем отвел от себя еще и угрозу штрафа и даже тюрьмы за неуважение к суду.

Громкий процесс привлек внимание публики не только масштабом выплат и сочными деталями дорогостоящей семейной дрязги, но и тем, что он должен ответить на многие вопросы и создать прецедент для дальнейших тяжб в мировой «столице разводов». На один из главных судья Ноулз уже дала ответ, разрешив Татьяне Ахмедовой судиться на чужие деньги и не раскрывать детали договоренностей ее адвокатов с компанией, которая финансирует тяжбу. Без внешнего финансирования - еще недавно запрещенного в английских судах, но постепенно все шире применяемого с разрешения судей - у Татьяны не было бы шансов отсудить причитающееся, постановила судья. А ее адвокаты не являются стороной в споре, поэтому детали их договоренностей с инвестором к делу отношения не имеют, на его исход не влияют и суд не интересуют. Как спрятать миллиард от бывшей жены Английский суд развел Татьяну с Фархадом в декабре 2016 года и присудил ей чуть меньше половины их совместного состояния. Она получила право на 450 млн долларов наличными, коллекцию современного искусства стоимостью почти 150 млн, особняк за 25 млн фунтов в шикарном предместье Лондона и автомобиль Aston Martin. Прошло 4 года, и Татьяна сообщила суду, что получила лишь около 5 млн, вырученных от продажи семейного вертолета. Она охотится за активами бывшего супруга по всему миру: от России и Маршалловых Островов до Кипра, Франции и США. В августе она проиграла в Дубае судебную тяжбу за девятипалубную семейную яхту Luna: суд эмирата счел вердикт английского правосудия противоречащим законам шариата и местному законодательству. Фархад, правда, никогда и не скрывал, что платить не собирается. На процессе это подтвердили и адвокат его сына, и сам Теймур, и его озвученная переписка с отцом, в которой пассажи непечатного свойства в адрес Татьяны перемежаются обещаниями оставить ее без копейки и лучше сжечь деньги, чем заплатить ей. Теймур рассказал, что за несколько месяцев до завершения бракоразводного процесса его отец, хранивший все деньги в Швейцарии, активно занялся выводом активов в юрисдикции, где исполнить решение английского суда было бы невозможно.

Фархад Ахмедов пытался отправить деньги сначала в Катар, потом в ОАЭ, однако столкнулся с трудностями и был уже готов на самый крайний вариант - перевести все в Россию. Но в итоге в последний момент остановился на трастах в Лихтенштейне. Татьяна и ее адвокаты уверены, что Фархаду в этом активно помогал Теймур. А в качестве косвенного доказательства приводят попытки Теймура помешать ходу процесса: вопреки требованию судьи он не раскрыл все активы (умолчал о "роллс-ройсе" и "мерседесах") и не сдал юристам телефоны и компьютеры, на которых могли содержаться относящиеся к делу документы. Теймур утверждает, что адвокаты матери пытаются выставить его перед судьей как махинатора и злодея, вырывая его слова из контекста, и что переписку и телефоны он не сдал сразу, поскольку считал несправедливым делиться интимными подробностями своей жизни. Но после того, как в квартиру к нему пришли с обыском и устройства изъяли силой, он раскаялся, успокоился и поделился, чем мог. Теймур не оспаривает и тот факт, что помогал отцу в организации вывода активов, однако утверждает, что его роль была исключительно секретарской. А придумали все отец и "серьезные люди в костюмах", которым он безгранично доверял. И пусть он осознавал цель операции - спрятать деньги от Татьяны - но ввиду молодости и неопытности не только не был архитектором «схем» вывода денег, но в свои 20-21 год даже не понимал до конца всех тонкостей происходившего при его участии. Он просто хотел набраться опыта и оправдать доверие отца как старший сын – «так принято на Востоке, в России, такая у нас культура», как он выразился на суде. Забота о сыне или месть жене? Пока сотни миллионов долларов, яхта, картины и самолет четы Ахмедовых перемещались как можно дальше от Великобритании в ожидании неизбежного раздела имущества, десятки миллионов двинулись из Швейцарии ровно в обратном направлении - в Лондон. Фархад перевел сыну Теймуру почти 70 млн долларов в течение года, предшествовавшего разводу. Адвокаты его бывшей жены уверены, что таким образом он прятал деньги от нее.

Теймур и его команда юристов называют эти обвинения смехотворными и нелогичными: зачем переводить деньги британскому гражданину в Великобританию, чтобы спрятать их от британской гражданки, вооруженной решением английского суда? Они утверждают, что все эти переводы - отеческая забота и попытка поставить на ноги старшего сына, дать ему начальный капитал для трейдинга, которым тот собирался заниматься. И что все это происходило в русле и в масштабах, установившихся в семье еще до развода. Отец всегда щедро одаривал детей, и до развода их мать не видела никакого криминала в размерах этих трат. Татьяна признала на суде, что не возражала против покупки для 19-летнего Теймура ультрафешенебельной квартиры в Лондоне, которая облегчила семейный бюджет примерно на 55 млн долларов. Однако 70 млн, перечисленные Теймуру спустя пару лет, она считает не подарком, а выводом активов Фархада с целью не платить ей. Денег этих у Теймура нет: он заявил в суде, что потерял их, торгуя на финансовом рынке. Татьяна Ахмедова сыну не верит. Она говорит, что в спорах с мужем о вариантах мирового соглашения сын довольно агрессивно принимал сторону отца, однако подозрения в том, что он может еще и помогать ему прятать от нее деньги и активы, появились позже благодаря самому Фархаду. Миллиардер, раздосадованный неприятными сюрпризами при переводе денег из Швейцарии на Ближний Восток, в сердцах уволил своего давнего распорядителя, посвященного во все денежные дела семьи, рассказал на суде Теймур. Тот отправился к Татьяне и изложил ей свою версию событий, а ее юристам передал документы. С этим всем они и отправились в суд.