19 декабря в Армении объявят траур

В Армении 19 декабря будет объявлен трехдневный траур по погибшим во время войны в Карабахе. Об этом в своем обращении к народу заявил премьер-министр Никол Пашинян. Он напомнил, что 19 декабря исполняется 40 дней с момента прекращения боев в зоне конфликта.

Премьер Армении заверил также, что работы по поиску и опознанию тел будут продолжены с большей интенсивностью.

Армянские СМИ отмечают, что, по неофициальным данным, общее число погибших и пропавших без вести военнослужащих в Армении составляет свыше 3300 человек.