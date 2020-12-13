Сопредседатели МГ ОБСЕ начали переговоры в Ереване

Стартовала встреча министра иностранных дел Армении Ара Айвазяна с посредниками по Карабаху, сообщает «Спутник Армения».

Согласно информации, в переговорах участвуют сопредседатели Минской группы от США и Франции – Эндрю Шоффер и Стефан Висконти, временный поверенный в делах посольства России в Армении, а также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик.

Отметим, что сопредседатели МГ ОБСЕ от Франции и США прибыли в Ереван в воскресенье. Российский сопредседатель Игорь Попов на этот раз отсутствует. Это первый визит посредников после войны в Карабахе.