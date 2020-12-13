«В этом году 1500 семьям шехидов будут предоставлены квартиры». Об этом сегодня на пресс-конференции сказал заведующий отделом по связям с общественностью и коммуникациям Министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыбов.

Он отметил, что в 2020 году семьям шехидов уже предоставлено более 1100 квартир: «Проводится работа по предоставлению квартир и оставшимся семьям. До конца года семьям шехидов будут предоставлены и оставшиеся квартиры».

Заведующий отделом подчеркнул, что в этом году предусмотрено предоставление инвалидам войны 400 автомобилей: «Некоторым из них уже предоставлены автомобили. К концу года этот показатель будет увеличен до 400».