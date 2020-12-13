Пашинян недоволен информационной кампанией против него

В Армении запущены огромные потоки дезинформации, большая часть из них управляется из-за границы, нельзя исключать также их связь с иностранными спецслужбами. Об этом, обращаясь к нации в прямом эфире на своей странице в Facebook, заявил премьер-министр Никол Пашинян.

По словам армянского премьера ,«происходящие сегодня процессы многие пытаются использовать в узких политических целях. Конечно, некоторая напряженность вокруг Армении и Карабаха есть, но к этому вопросу нужно подходить с холодной головой, в тесном сотрудничестве с нашими стратегическими партнерами, что мы и делаем. Очень часто пропагандистские положения, выдвигаемые враждебными и некоторыми армянскими силами, совпадают», передают армянские СМИ.