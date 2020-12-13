Пашинян о демаркации границы с Азербайджаном

Армянские представители в течение недели на переговорах с Азербайджаном уточнят прохождение границы на участке на юге страны, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, речь идет об участке границы в Сюникской области на юге Армении, рядом с которым находятся азербайджанские населенные пункты Зангелан и Губадлы.

"Когда 9 ноября подписывалось трехстороннее заявление по Карабаху, Зангелан и Губадлы в нем не упоминались, поскольку на данном участке более 90% территорий уже были под контролем Азербайджана. И было понимание, что эти вопросы должны стать предметом переговоров. Сейчас проводятся интенсивные переговоры", - заявил Пашинян на своей странице в фейсбуке в понедельник.