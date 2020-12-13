PASHA Holding и его финансовые дочерние компании перечислили в Фонд YAŞAT 2 млн манатов

В целях поддержки семей шехидов, а также ветеранов, раненных во Второй Карабах ской войне, PASHA Holding и его банковские и страховые активы перечислили средства в Фонд YAŞAT. Так, в общей сумме со стороны PASHA Holding, Kapital Bank, PASHA Bank, PASHA Insurance и PASHA Life в Фонд перечислено 2 миллиона манатов.

«В результате 44-дневной войны наша страна добилась славной победы и восстановила свою территориальную целостность. Гражданский долг каждого из нас - поддержать семьи солдат, отдавших свои жизни за Родину на пути к победе, а также раненых ветеранов. Думаю, каждый из нас должен мобилизовать свои силы для оказания моральной и материальной помощи нашей единой Родине, как это и было на протяжении всего военного периода», - сказал главный исполнительный директор PASHA Holding Джалал Гасымов.

Следует отметить, что PASHA Holding был в числе первых компаний, оказавших помощь Фонду помощи Вооруженным силам в период войны. Кроме того, придерживаясь идеологии сохранения национальных нравственных ценностей нашей страны, холдинг поддержал создание нового произведения видного деятеля азербайджанской культуры Алима Гасымова, желая внести свой вклад в увеличение радости победы и духа национального патриотизма среди наших соотечественников.