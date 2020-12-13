Биткоин продолжает дорожать
Самая популярная криптовалюта — биткоин — в понедельник дорожает примерно на 1,5%, сохраняя свои позиции чуть выше 19 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов, передает «Прайм».
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожает на 1,47%, до 19 129 долларов, а на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance — на 1,41%, до 19 120 долларов.
На долю биткоина приходится 63,3% всего глобального рынка криптовалют.