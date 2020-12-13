Кремль об инциденте в Карабахе

В Нагорном Карабахе имела место тревожная ситуация, но она была очень оперативно купирована, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что информации о произошедшем мало, российская сторона следит за ситуацией, "это дополнительная нагрузка для наших миротворцев". Песков уточнил, что по происходящему оперативно осуществлялись контакты.

"Это вся информация, которую мы можем предоставить... Действительно, имела место тревожная ситуация, но она была очень оперативно купирована", - заявил он журналистам, отвечая на вопрос о том, есть ли в Кремле информация о нарушении перемирия в Нагорном Карабахе.