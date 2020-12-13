Гахария выдвинут на пост премьера Грузии
Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" выдвинула действующего премьер-министра Грузии Георгия Гахарию на пост главы нового правительства. Об этом сообщили в пресс-службе грузинского парламента.
"Политическое объединение граждан "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" представило парламенту Грузии кандидатуру Георгия Гахарии на пост премьер-министра", - цитирует ТАСС сообщение.
Гахария возглавляет правительство Грузии с сентября 2019 года. После того как 11 декабря к работе приступил парламент нового созыва, правительство во главе с премьером сложило свои полномочия и все его члены стали исполняющими обязанности. Теперь Гахария должен представить парламенту программу и будущий кабмин, после чего начнется процедура утверждения, на что у депутатов есть две недели.