Синоптики о погоде на завтра

Максимальная температура воздуха на Апшероне ночью составит 6-8, днем 10-13, в Баку ночью 6-8, днем 10-12 градусов тепла.

Во вторник, 15 декабря, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, прогнозируется умеренный южный ветер, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Атмосферное давление снизится с 767 до 763 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 60-70%.

В регионах Азербайджана местами пройдут дожди, в горных районах ожидается снег, который днем постепенно прекратится, местами туман, ветер восточный. Температура воздуха ночью 0-4, днем 7-11 градусов тепла, в горах ночью 2-7 градусов мороза, днем от -1 до +4 градусов тепла.

На Апшероне 15-16 декабря ожидается близкий к нормальному температурный режим и слабые, умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.