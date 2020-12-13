Пашинян: «Ни один член моей семьи не уезжал из Армении»

«Уже около месяца периодически муссируется информация о членах моей семьи», - заявил, обращаясь к нации в прямом эфире на своей странице в Facebook, премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«В последние месяцы... ни один член моей семьи не уезжал из Армении и не собирается уезжать. Разговоры о частных домах за границей, принадлежащих нашей семье, уже стали частью ежедневных новостей. Некоторые сделали это главным инструментом своей борьбы, между тем вы должны знать, что единственная недвижимость, которой владеет моя семья на этой планете, – это хорошо известная всем вам квартира в административном районе Шенгавит в Ереване. Ходят слухи о предполагаемом богатстве нашей семьи, но вы все должны знать, что у нас нет других средств, кроме тех, которые были ранее задекларированы», - приводит News.am слова Пашиняна.