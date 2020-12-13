БТА снова обратилось к населению

В настоящее время в столице по маршрутной линии №2 курсируют 19 автобусов. На некоторых дорогах, где проходит маршрут, есть карантинные посты. Об этом говорится в заявлении Бакинского транспортного агентства.

В сообщении отмечается, что определенные опоздания связаны с пробками из-за постов: “Такая ситуация наблюдается и на других маршрутах. Поэтому просим водителей частных автомобилей при приближении к карантинным постам оставлять правую полосу пустой для автобусов. Они должны своевременно предоставлять документы, разрешающие передвижение, чтобы мы не сталкивались с такими ситуациями”.