Дашнаки призывают к отстранению Пашиняна от власти

Никола Пашиняна надо отстранить от власти, с такой инициативой выступил представитель АРФ "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

“Мы давно уже убедились в том, что у Никола Пашиняна нет ни морали, ни достоинства. Он и не думает о государстве и народе, чтобы оставить свой пост. Его просто надо отстранить”, - сказал Сагателян ФактИнфо, отреагировав на сегодняшнее заявление армянского премьера, что он не собирается уходить в отставку.

Сагателян отметил, что Пашинян продолжает прятаться за спиной народа, но иного пути нет, его надо отстранить во имя спасения страны.