Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по возмещению ущерба, причиненного гражданскому населению в результате начавшейся 27 сентября 2020 года агрессии вооруженных сил Республики Армения в отношении территории Азербайджанской Республики, сообщает АзерТАдж.

Согласно распоряжению, на начальном принято решение об обеспечении необходимых социальных нужд пострадавшего гражданского населения и устранении ущерба, причиненного их бытовым и личным предметам.

В связи с разрушенными или аварийными жилыми домами, повреждением предметов домашнего обихода каждой семье будет выплачена материальная помощь в размере 6000 манатов, каждому члену семьи в связи с повреждением личных вещей – 1500 манатов.

В связи с другими поврежденными жилыми домами каждой семье будет выплачена материальная помощь в размере 1000 манатов.