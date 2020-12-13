Исмаил Акпер оглу Садыгзаде родился в 1999 году. В 2016 году он окончил среднюю школу №6 в поселке Бабазанлы, после чего был призван на военную службу. Садыгзаде служил в минометной батарее, и был демобилизован в 2019 году.

“Вражеский снаряд упал рядом со мной, я потерял сознание. Открыв глаза понял, что я в госпитале…”. Эти слова принадлежат 21-летнему раненому ветерану Отечественной войны Исмаилу Садыгзаде, который проживает в поселке Бабазанлы Сальянского района.

В сентябре этого года он был снова призван на военную службу для участия в учениях. В начале войны его часть перебросили на Физулинское направление фронта.

Минометная батарея, в которой служил Исмаил Садыгзаде, точным огнем уничтожила большое количество живой силы противника и оказывала поддержку войскам в захвате вражеских постов. 1 октября в боях за город Физули Исмаил был тяжело ранен в ногу и получил контузию в результате разрыва снаряда. Из-за большой потери крови он потерял сознание и очнулся только в госпитале. Первое, что услышал, придя в себя, раненый, были слова врача, что один из его боевых товарищей стал шехидом…

В Физулинском госпитале не могли остановить кровотечение и Исмаила срочно отправили в Травмотологический институт в Баку, где ему сделали две операции. Потом его отпустили в отпуск домой.

“Одним из самых запоминающихся событий жизни для меня стало 17 октября, мой день рождения, который я провел в больнице. Раненые солдаты и медицинский персонал от всей души поздравили меня, и я даже забыл о своей ране...” - рассказывает Исмаил Садыгзаде.