Роухани назвал цель убийства физика-ядерщика Фахризаде

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что, убив физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, Израиль хотел спровоцировать войну на Ближнем Востоке. Об этом сообщает агентство Fars.

«Убийство Фахризаде было работой тех, кто хотел в последние дни запятнавшего себя правительства Трампа ввергнуть регион в войну. Это была основная их цель», — подчеркнул иранский лидер.

Он также в очередной раз пообещал отомстить за смерть физика и подчеркнул, что Иран «не позволит другим определять место и время» для ответа, поскольку иранское государство придает большое значение стабильности в регионе.

Ранее стало известно, что в результате покушения под Тегераном был убит физик-ядерщик, руководитель организации исследований и инноваций при Минобороны Ирана Мохсен Фахризаде, который предположительно был одним из разработчиков военной ядерной программы страны до ее роспуска в 2000-х годах.

По данным агентства, его застрелили из установленного в автомобиле Nissan оружия, управлявшегося дистанционно.