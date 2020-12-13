Эрдоган поднял проблему беженцев

Эрдоган напомнил, что Турция входит в ОЭСР с момента основания организации.

Взаимодействие с развивающимися странами по вопросу положения беженцев и вынужденных переселенцев должно быть приоритетом международного сотрудничества. Как сообщает «Анадолу», об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал в видеобращении к участникам заседания, приуроченного к 60-летию создания Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

«Турция активно сотрудничает со странами ОЭСР с целью обеспечения сбалансированного экономического развития и роста, процветания и стабильности. За 60 лет организация зарекомендовала себя в качестве важного инструмента мировой экономики, что во многом достигнуто благодаря соглашениям, единым стандартам, рекомендациям и статистическим анализам», - сказал турецкий лидер.

Глава государства подчеркнул, что пандемия коронавируса нового типа показала, в каком хрупком мире мы живем и сколь тесно связаны страны.

«Турция в этот период приняла все необходимые меры по защите здоровья населения, обеспечения экономической стабильности. Власти поддержали крупных и мелких предпринимателей, реализовав такие проекты, как «Щит экономической стабильности» и «Щит социальной защиты», - констатировал Эрдоган.

Несмотря на пандемию, инвестиции в государственный и частный сектор не прекращались, добавил турецкий лидер.