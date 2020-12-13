Пашинян на переговорах с сопредседателями МГ ОБСЕ
Сопредседатели Минской группы ОБСЕ от Франции и США - Стефан Висконти и Эндрю Шофер встретились в Ереване с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Как передает Sputnik-Armenia, в офисе премьер-министра Армении сообщили, что встреча состоялась в рамках визита сопредседателей в регион.
Во встрече также приняли участие личный представитель Действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик и временный поверенный в делах России в Армении Алексей Синегубов.