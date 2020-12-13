В сообщении госкомиссии отмечается, что, следуя своим обязательствам, вытекающим из подписанного президентом Российской Федерации, президентом Азербайджанской Республики и премьер-министром Республики Армения трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, а также нормам международного гуманитарного права и принципам гуманизма, азербайджанская сторона последовательно выполняла возложенные на нее задачи по обеспечению прав армянских военнослужащих, взятых в плен во время войны.

Находившиеся в заложниках у армян Шахбаз Гулиев и Дильгам Аскеров вернулись в Азербайджан. Об этом говорится в сообщении Госкомиссии по вопросам военнопленных, заложников и пропавших граждан.

Информация о пленных армянах регулярно предоставлялась Международному комитету Красного креста и российским миротворцам, часть из них в одностороннем порядке была освобождена. За время пребывания в Азербайджане этим заключенным были оказаны необходимые медицинские услуги, обеспечено достойное обращение, им была предоставлена возможность поддерживать связь со своими семьями, а также обеспечены другие их права.

Сохраняя в центре внимания вопросы возвращения на родину граждан Азербайджана, попавших в плен или взятых в заложники в ходе боевых действий по различным причинам, проводились беспрерывные переговоры с Международным комитетом Красного креста, российскими миротворческими силами и другими международными организациями, осуществлялись все возможные меры.

В результате переговоров, проведенных с участием международных организаций и командования российских миротворческих сил, была достигнута договоренность с армянской стороной об обмене пленными и удерживаемыми лицами по принципу «всех на всех». 14 декабря текущего года данный процесс начался.

Днем в Баку самолетом были доставлены находившиеся в плену и удерживаемые армянской стороной граждане Азербайджана, в том числе Шахбаз Гулиев и Дильгам Аскеров, которые с июля 2014 года находились в заложниках у армянской стороны. После проведения соответствующих карантинных мероприятий освобожденные воссоединятся со своими семьями.

Азербайджанская сторона и впредь, руководствуясь принципами гуманизма, будет выполнять взятые на себя обязательства по обмену пленными, удерживаемыми лицами и телами погибших.