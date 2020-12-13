Азербайджан и Армения начали обмен пленными и заложниками

С 14 декабря начался обмен пленными и заложниками между Азербайджаном и Арменией. Об этом сообщили в Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

Согласно информации, по итогам переговоров, проведенных с участием международных организаций и командования миротворческих сил России, достигнута договоренность с армянской стороной об обмене пленными и заложниками по принципу «всех на всех». С 14 декабря нынешнего года начался обмен пленными и заложниками.

Сегодня днем азербайджанские пленные и заложники, в том числе Шахбаз Гулиев и Дильгам Аскеров, которые с июля 2014 года находились в заложниках у армян, были доставлены в Баку самолетом. После проведения соответствующих карантинных мероприятий освобожденные воссоединятся со своими семьями.