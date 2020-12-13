Протестующие требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По словам участников акции, данное шествие призвано доказать Пашиняну и его правительству, что у них нет поддержки народа, о которой они заявляют.

Участники скандируют: «Армения без Никола». Представитель верховного органа АРФ "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян отметил, что у Пашиняна нет поддержки народа, и если он сам не уйдет в отставку, то его вынудят уйти.

В Ереване в последние недели проходят акции протеста, организуемые 17 оппозиционными партиями, а также деятелями культуры и представителями интеллигенции, с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Оппозиционные партии настаивают на отставке главы правительства, а в перспективе - проведения внеочередных парламентских выборов, предложив в качестве временного премьера известного государственного деятеля Вазгена Манукяна.