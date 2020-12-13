В Саудовской Аравии назвали причину взрыва на нефтяном танкере
Сингапурский танкер с топливом BW Rhine, пришвартованный у нефтяного терминала в Джидде, получил повреждения рано утром в понедельник в результате атаки с помощью заминированной лодки. Возникший пожар был быстро потушен, жертв и ущерба терминалу нет. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Минэнерго Саудовской Аравии.
"Инцидент не оказал никакого влияния на поставки топлива", - отметил представитель ведомства.
По словам капитана судна, взрыв стал результатом внешнего воздействия. "Доклад, подготовленный компанией - владельцем судна, подтверждает, что удар был нанесен извне, - сказал он телеканалу Al-Arabiya. - Но мы точно не знаем причины взрыва".
Саудовские власти временно закрыли порт.